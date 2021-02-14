Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский ответил на вопрос нужно ли прививаться вакциной от коронавируса тем, кто уже переболел и стоит ли перед этим делать тест на наличие антител.

Об этом написал на своей странице в Инстаграме.

"На сегодня позиция практически всех медицинских сообществ и всех, кто реально вакцинирует, четкая и единая: прививать от коронавируса надо даже тех, кто переболел. Нет необходимости обследовать человека до начала вакцинации, то есть проверять наличие антител не имеет смысла. Если человек переболел, то вакцинация не несет никакого дополнительного риска. Были опасения на этот счет, но поскольку уже привито несколько миллионов человек, а данных относительно негативного воздействия вакцинации на организм или иммунную систему уже переболевших нет, то можно спокойно прививаться", - написал Комаровский.

При этом он отметил, что сейчас достоверно известно, что после вакцинации уровень иммунной защиты и количество антител выше, чем после перенесенной болезни.

"Если вы точно знаете, что уже переболели, то отказ от вакцинации может иметь только одну причину: вы свою дозу вакцины готовы отдать тому, кому она сейчас нужнее. Но если после болезни прошло больше шести месяцев, то однозначно не надо никому отдавать вашу дозу — давайте прививаться", - призвал доктор.

Напомним, ранее доктор Комаровский объяснил, при каких симптомах нужно удалять аденоиды.

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