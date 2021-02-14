На 66-м году жизни умер посол Украины в Китайской Народной Республике Сергей Камышев.

Об этом "Стране" сообщили источники, знакомые с послом.

По их словам, смерть дипломата произошла в городе Чжанцзякоу. У посла случился сердечный приступ, медики выявили обширный инфаркт.

Камышев Сергей Алексеевич родился 8 апреля 1956 года в Днепропетровске. В 1977 году окончил Донецкий государственный университет (экономический факультет), в 1993 году - Дипломатическую академию МИД РФ. Он работал послом Украины в Монголии, заместителем министра Кабинета министров и советником президента Украины с августа по октябрь 2019 года.

У дипломата остались жена, а также взрослые дочь и сын.

Напомним, недавно в одной из квартир Нью-Йорка обнаружили тело 38-летней женщины-дипломата, которая работала в Организации объединенных наций.

Незадолго до Нового года умер первый за 12 лет посол республики Беларусь в США Олег Кравченко.