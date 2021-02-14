На 91-м году жизни скончался 50-й президент Аргентины Карлос Менем, обвинявшийся в контрабанде оружия и растрате.

Об этом сообщает газета El Pais.

По данным журналистов, политик долгое время испытывал проблемы со здоровьем, а в декабре 2020 года его госпитализировали с инфекцией мочевой системы.

Карлос Менем был президентом Аргентины с 1989 по 1999 год, после чего стал сенатором. С 2005 года у бывшего президента было место в сенате парламента Аргентины.

В июне 2013 года суд приговорил Менема к семи годам лишения свободы за причастность к контрабанде оружия в Эквадор и Хорватию в обход действовавших режимов эмбарго. Помимо этого экс-президента обвинили в нарушениях в ходе приватизации выставочного комплекса Rural в 1991 году.

В 2015 году Менем получил четыре года тюрьмы за растрату. Тем не менее он остался на свободе, так как обладал иммунитетом как член сената Аргентины.

Напомним, сегодня на 66-м году жизни умер посол Украины в Китайской Народной Республике Сергей Камышев.

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