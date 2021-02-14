Бывшему главе государства на момент смерти было 90 лет. Фото: El Pais

На 91-м году жизни скончался 50-й президент Аргентины Карлос Менем, обвинявшийся в контрабанде оружия и растрате.

Об этом сообщает газета El Pais.

По данным журналистов, политик долгое время испытывал проблемы со здоровьем, а в декабре 2020 года его госпитализировали с инфекцией мочевой системы.

Карлос Менем был президентом Аргентины с 1989 по 1999 год, после чего стал сенатором. С 2005 года у бывшего президента было место в сенате парламента Аргентины.

В июне 2013 года суд приговорил Менема к семи годам лишения свободы за причастность к контрабанде оружия в Эквадор и Хорватию в обход действовавших режимов эмбарго. Помимо этого экс-президента обвинили в нарушениях в ходе приватизации выставочного комплекса Rural в 1991 году.

В 2015 году Менем получил четыре года тюрьмы за растрату. Тем не менее он остался на свободе, так как обладал иммунитетом как член сената Аргентины.

Умер бывший президент Аргентины Карлос Менем. Скриншот: Твиттер

Напомним, сегодня на 66-м году жизни умер посол Украины в Китайской Народной Республике Сергей Камышев.

Также мы писали о смерти бывшего вице-премьера России, экс-руководителя аппарата правительства Сергей Приходько. Политик страдал синдромом Лу Герига.

 

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.