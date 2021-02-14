Украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, какие симптомы при увеличении аденоидов говорят о том, что нужно провести процедуру по их удалению.

Соответствующий пост он опубликовал в Instagram.

Так, как отметил врач, показания к аденотомии при увеличении аденоидов следующие:

стойкое нарушение носового дыхания

ночной храп

нарушение сна

одышка в ночное время

рецидивирующие отиты и нарушение слуха

хронические синуситы

деформация лицевого скелета

Напомним, ранее Доктор Комаровский объяснил украинцам, как нельзя чихать во время пандемии. По его словам, нужно с раннего детства приучать детей навыкам прикрывания рта и носа при чихании.

Также Комаровский объяснил, почему детям до пяти лет опасно давать отхаркивающие препараты.