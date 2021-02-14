Комаровский пояснил, когда нужно удалять аденоиды. Фото: Pixabay

Украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, какие симптомы при увеличении аденоидов говорят о том, что нужно провести процедуру по их удалению. 

Соответствующий пост он опубликовал в Instagram.

Так, как отметил врач, показания к аденотомии при увеличении аденоидов следующие: 

  • стойкое нарушение носового дыхания
  • ночной храп
  • нарушение сна
  • одышка в ночное время
  • рецидивирующие отиты и нарушение слуха
  • хронические синуситы
  • деформация лицевого скелета

Пост Комаровского в Инстаграме

Напомним, ранее Доктор Комаровский объяснил украинцам, как нельзя чихать во время пандемии. По его словам, нужно с раннего детства приучать детей навыкам прикрывания рта и носа при чихании. 

Также Комаровский объяснил, почему детям до пяти лет опасно давать отхаркивающие препараты.

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