Доктор Комаровский объяснил, при каких симптомах нужно удалять аденоиды
Украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, какие симптомы при увеличении аденоидов говорят о том, что нужно провести процедуру по их удалению.
Соответствующий пост он опубликовал в Instagram.
Так, как отметил врач, показания к аденотомии при увеличении аденоидов следующие:
- стойкое нарушение носового дыхания
- ночной храп
- нарушение сна
- одышка в ночное время
- рецидивирующие отиты и нарушение слуха
- хронические синуситы
- деформация лицевого скелета
Напомним, ранее Доктор Комаровский объяснил украинцам, как нельзя чихать во время пандемии. По его словам, нужно с раннего детства приучать детей навыкам прикрывания рта и носа при чихании.
Также Комаровский объяснил, почему детям до пяти лет опасно давать отхаркивающие препараты.