В Государственном бюро расследований (ГБР) открыли уголовное дело в связи с тремя погибшими военным на Донбассе днем в воскресенье.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения)", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что руководство бюро будет лично контролировать расследование этого дела и выражает свои соболезнования родным и близким бойцов.

"Смерть военнослужащих на контролируемой территории - большая трагедия. Мы приложим все усилия, чтобы установить истинные причины и наказать виновных в смерти бойцов", - отметил и.о. директора ведомства Алексей Сухачев.

Сейчас на месте происшествия работает следователи ГБР в Краматорске.

Напомним, сегодня в Бахмутском районе Донецкой области, который находится недалеко от населенного пункта Новолуганское, погибли трое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Они подорвались на неизвестном устройстве.

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