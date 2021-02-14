Журналист немецкого издания Tagesspiegel Гарольд Шуманн обвинил власти Соединенных Штатов и Евросоюза, включая руководство Германии, в продвижении интересов фармакологических концернов на фоне глобальной пандемии коронавирусной болезни.

Соответствующая статься обнародована на сайте издания в воскресенье, 14 февраля.

По данным журналиста, более половины объема вакцин от Covid-19, который планируется выпустить в этом году, уже зарезервировали богатые страны. При этом четыре пятых человечества рискуют вообще остаться без вакцин.

В статье говорится, что выходом из этой ситуации могла бы стать бесплатная передача лицензий и технологий производства, учитывая, что в Бразилии, ЮАР и других странах есть все необходимые производственные мощности, которые надо просто приспособить для выпуска конкретных новых препаратов. Например, Индия до пандемии выпускала около 60% всего мирового объема вакцин.

Однако западные страны, по словам автора публикации, отклоняют все подобные требования, несмотря даже на то, что соглашение ВТО по интеллектуальной собственности предусматривает временные исключения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а сами фармакологические концерны разрабатывали свои вакцины на бюджетные деньги.

Так, один только немецкий BioNTech получил от государства полмиллиарда евро субсидий и кредитов.

"Пока Америка и Европа защищают интересы фарминдустрии, Россия и Китай охотно используют свободное пространство и предлагают нуждающимся странам вакцины по себестоимости. И если западные демократии где-то еще имеют моральное влияние, то скоро оно точно будет утрачено", - пишет журналист.

Напомним, по данным The Economist, Украина и еще около 85 бедных стран мира получат широкий доступ к вакцине от коронавирусной болезни не раньше 2023 года.

В то же время аналитики подсчитали, что в 2020 году на международные исследования и фармацевтические препараты от Covid-19 было потрачено около $25 млрд, а незапланированная выручка крупнейших фармацевтических компаний от вакцин может в перспективе составить $40 млрд.