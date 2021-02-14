Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что Россия хочет присоединить к себе Донбасс.

Об этом он заявил в интервью изданию "Обозреватель".

По его словам, Москва собирается создать в регионе русские национальные государственные образования. При этом он считает, что эти образования не ограничатся территориями так называемых "Донецкой и Луганской народных республик" ("ДНР" и "ЛНР"), а будут захвачены также и подконтрольные Украине части этих областей.

"На такую политику и концепцию Украина никогда не согласится и не собирается сдавать свои национальные и государственные интересы", — заявил политик.

Напомним, недавно в ходе встречи с главредами российских СМИ президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос присоединения Донбасса к России "сложный и важный" и решать его нужно исключительно "в интересах всех россиян". При этом он пообещал "не бросать" регион.

Отметим, что еще в конце января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос о присоединении Донбасса к России.