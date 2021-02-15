Вчера основатель Space X и Tesla подбросил украинцам очередной зрады. Илон Маск пригласил Владимира Путина в новую соцсеть Clubhouse, которая набирает обороты в мире.

Причем пригласил очень вежливо и на русском языке: "Было бы большой честью пообщаться с вами", - написал американский миллиардер в Твиттере.

Что думают об этом в Кремле - пока не известно. Но предложение уже вызвало волну хейта против Маска - как от критиков Путина на Западе и в России, так и в Украине.

Американский миллиардер уже не впервые дразнит их воображение: ранее Маск тепло общался с "Роскосмосом" о конструкторе Сергее Королеве, на что также обиделись в Киеве.

Сегодня же в адрес Маска уже звучат матерные оскорбления и предположения, что он просто "вата".

Правда, за этими дискуссиями как-то затушевалась история, а что это вообще за соцсеть - Clubhouse, в которой сидит Илон Маск.

"Всегда подозревал, что он ватник

Вал негатива в адрес Маска от украинцев пошел сразу в комментариях к твиту. Его назвали "дол...бом", предложили поговорить с Саддамом Хусейном или Ким Чен Ыном. Также некоторые пользователи из Украины считают, что твит Маска - это "зашквар".

Отреагировал на приглашение американского бизнесмена известный журналист Аркадий Бабченко, который долгое время после Майдана жил в Украине. И прославился радостными постами по поводу смерти российских артистов.

Бабченко предложил Маску обсудить переселение всего российского населения на Марс.

"Илон Маск пригласил Путина пообщаться в какой-то там соцсети, написав по-русски, что для него это было бы большой честью. Оставив в стороне нескончаемую любовь миллиардера к руководителям пост-советской диктатуры, хотелось бы попросить Илона.

Господин Маск! Вы хотите переселить на Марс миллион человек. А можно 146 миллионов? А ракеты потом сжечь на...й. Вот, правда, очень надо.

Надеюсь, именно это будет темой вашего разговора с диктатором балалайни.

- Русские в космос полетели.

- Что, все?"

"Всегда подозревал, что он (то есть Илон Маск - Ред.) ватник, совсем не удивлён", - ответил Бабченко другой российский эмигрант, живущий в Киеве, - Айдер Муждабаев.

Что такое Clubhouse, куда зовут Путина?

Это новая социальная сеть, фанатом которой с недавних пор стал Илон Маск.

Ее основали бывшие разработчики Google Пол Дэвидсон и Роган Сэт. Бета-версия приложения тестируется с весны 2020 года и по сей день. Поэтому на данный момент попасть в сообщество могут лишь те, у кого iPhone, и только по специальным приглашениям - инвайтам.

Но после окончания тестирования соцсеть обещают сделать доступной для всех. В чем ее главный принцип?

"Клабхаус" отличается от других платформ тем, что там нужно не писать, а говорить. Это голосовой чат по интересам. Каждый пользователь может зайти в "комнату", которая ему интересна, и включиться в беседу на заранее заданные темы.

Это может быть что угодно - от обсуждения новых ракетных двигателей до знакомств. Соцсеть предлагает пользователям "комнаты" в соответствии указанным при регистрации интересам. Также их можно найти через поиск по ключевым словам. Обсуждения можно запланировать и ограничить круг их участников: заранее пригласив тех, кто для них нужен. А можно сделать и полностью открытыми.

В целом дискуссия строится по принципу цепной реакции: если вы открыли "комнату", то уведомления получат сначала ваши подписчики, а потом - их подписчики. Пользователи делятся на слушающих и говорящих. При этом поднять руку и попросить слова может каждый (а решать, кому давать слово, будет создатель "комнаты")

Помимо "комнат" действуют еще и более сложные структуры: "клубы" - то есть постоянные площадки по обсуждению каких-либо вопросов. Их можно создавать с одобрения модератора, если пользователь трижды проводил дискуссии в комнатах. Так, в соцсети уже действует российский клуб The Dacha.

Создатели "Клабхауса" говорят, что их целью было воспроизвести феномен "разговора за обеденным столом" и увеличить ощущение взаимного присутствия, которое не могут дать традиционные соцсети. То есть общение приближается к реальному, причем у людей появляются шансы запросто встретиться с известными людьми, лидерами мнений и экспертами, и обсудить с ними те или иные вопросы.

Интересно, что все эти разговоры - а "комнаты" могут насчитывать до пяти тысяч участников - не сохраняются в соцсети. Поэтому их можно записывать только сторонними программами записи с экрана. Правда, в таком случае "Клабхаус" показывает предупреждение, что это запрещено.

Так был записан разговор Илона Маска в соцсети. На аватарку бизнесмен поставил свои красные шорты и заявил, что "это говорит моя задница".

Также в "Клабхаусе" уже активно сидит владелец Фейсбука Марк Цукерберг. Который уже заявил, что сделает нечто подобное на базе ФБ.

Появляются там и руководители российских IT-компаний - Яндекса и Mail.Ru.

Присутствие таких известных людей на страницах соцсети говорит о ее несомненном успехе. Как говорят эксперты рынка, приложение "выстрелило" именно благодаря своей, так скажем, элитарности. И пока она сохраняется: попасть в "клубный дом" возможно лишь по приглашению уже действующих членов.

В связи с чем развернулся целый бизнес по торговле инвайтами в "Клабхаус".

Как попасть в Clubhouse?

Приглашениями в эту соцсеть массово торгуют в Твиттере и на онлайн-аукционах типа eBay.

Если первое время цена могла достигать нескольких тысяч долларов, то сейчас купить инвайт можно за 30-100 долларов. Работают даже отдельные сайты по торговле "приглосами".

Некоторые продают приглашения по 125 долларов.

Есть и второй, более долгий путь - зарегистрироваться, стать в очередь и ждать, когда вас кто-то пригласит из знакомых.

Модерация и первые скандалы

В этой соцсети пока нет внешней цензуры. Из-за этого, как пишут западные СМИ, в "клубном доме" идут разговоры, в которых не придерживаются политкорректности - например, обвиняют мусульман в терактах (так было в одной из французских "комнат").

Поэтому со стороны отдельных наблюдателей уже посыпались обвинения, что социальная сеть "не противодействует дезинформации".

Также "Клабхаус" уже заблокирован в Китае - власти страны запретили соцсеть, когда китайцы начали массово устанавливать ее на свои айфоны через специальное приложение, позволяющее ставить запрещенный в стране AppStore.