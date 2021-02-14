Одной дозы вакцины от коронавирусной болезни достаточно для эффективного иммунного ответа человека, уже переболевшего Covid-19.

Такого мнения придерживаются члены Высшей администрации общественного здоровья Франции.

"На этом этапе исследований выявлено, что люди, которые уже были инфицированы, сохраняют иммунную память. Основываясь на этом, Высшая администрация рекомендует применять только одну дозу вакцины для людей, которые уже были инфицированы вирусом SARS-CoV-2, независимо от давности инфицирования. Одна доза вакцины будет выступать в таких случаях усилителем (иммунной системы - Ред.)", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что рекомендация о достаточности одной дозы прививки после перенесенной коронавирусной болезни не касается людей с ослабленным иммунитетом. Если у человека после первой дозы вакцины тест показал положительный результат на коронавирус, такой пациент должен быть вакцинирован второй инъекцией в период от трех до шести месяцев после первой прививки.

Напомним, основные производители вакцин от коронавирусной болезни заявляют об их наибольшей эффективности при условии применения двух доз с небольшим интервалом времени. В случае, если французские власти разрешат давать только одну дозу вакцины переболевшим пациентам, это позволит им сэкономить запасы препарата.

По данным правительства Франции, по состоянию на 11 февраля в стране первую дозу вакцины получили более 2,1 млн населения.

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Тем временем главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине на вакцинацию от коронавируса уже записались 58 тысяч медицинских работников.