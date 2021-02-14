На карпатской горе Гемба в районе одного из горнолыжных курортов потерялись два туриста, одного из них удалось найти сегодня днем.

Об этом в воскресенье, 14 февраля, информирует пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"14 февраля в 11:25 одной из групп спасателей в районе горы Магура-Жиде найден один из заблудившихся в районе горы Гемба туристов. Состояние его здоровья — удовлетворительное. Поиски другого продолжаются. В район поиска вылетел вертолет Ми-8 ГСЧС Украины", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, в района поиска второго туриста сохраняется морозная погода со снегопадом. В ближайшее время синоптики прогнозирует дальнейшее похолодание.

Ранее мы писали, что у 25-летнего львовянина, который потерялся в районе горы Поп Иван в Закарпатской области во время сильных метелей и нашелся через три дня, обнаружили признаки обморожения пальцев рук и ног.

Также "Страна" сообщала, что 20 января спасатели отыскали потерявшегося туриста в районе горы Гемба.