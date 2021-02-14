Украинский врач-педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, как правильно нужно чихать.

Соответствующий пост он опубликовал в Инстаграме.

"Никогда не забывайте о том, что чиханье - наиболее интенсивный способ распространения инфекции воздушно-капельным путем. Именно при чихании возникают идеальные условия для рассеивания капель слизи в пространстве, оседании этих капель на бытовых предметах, мебели и т. д. Активно чихающий малолетний ребенок с особо ненарушенным общим состоянием - замечательный и очень эффективный способ перезаразить в течение одного дня всех детсадовских одногруппников", - говорится в сообщении.

По словам Комаровского, нужно с раннего детства приучать детей навыкам прикрывания рта и носа при чихании.

Кроме того, доктор отмечает, что прикрывать при чихании рот и нос - это не значит перекрывать рот и нос.

"Последнее, кстати, наблюдается очень часто - почувствовав приближение чиханья, конкретный чихающий субъект сжимает ноздри и закрывает рот (себе или дитю). Как следствие - пыль, слизь и т. п. местные раздражители, которые, собственно и стали первопричиной чиханья, оторвавшись от слизистой оболочки, движутся туда, где создается пониженное давление. Теоретически, интенсивный поток воздуха для того и образуется, чтоб вывести мешающие частицы за пределы дыхательных путей. Но выход перекрыт, а куда же деваться? В лучшем случае струя воздуха возвращается в носоглотку, в худшем - попадает в пазухи носа и евстахиеву трубу, многократно повышая риск развития синусита, евстахеита, отита", - говорится в посте.

Напомним, ранее Комаровский предупредил украинцев, как опасно кататься с горки на надувной ватрушке.

Также сообщалось, что Комаровский объяснил, почему детям до пяти лет опасно давать отхаркивающие препараты.