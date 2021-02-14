Супруга бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Мелания Трамп открывает свой офис.

Об этом она написала в Twitter в пятницу, 12 февраля.

"Миссис Мелания Трамп объявляет об открытии Офиса Мелании Трамп. Пожалуйста, подпишитесь на этот аккаунт, чтобы получать новости и обновления", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце января, после истечения срока президентских полномочий Дональд Трамп открыл официальный "офис бывшего президента" в округе Палм-Бич во Флориде. Там будут заниматься корреспонденцией, публичными заявлениями и выступлениями экс-главы государства.

Также мы разбирались в слухах о скором разводе Мелании Трамп со своим супругом на фоне проигранных им президентских выборов в ноябре прошлого года.