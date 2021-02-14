На Хмельницкой атомной электростанции был остановлен энергоблок №2 во время перевода питания с основного на резервное.

Об этом сообщил информационный центр ХАЭС в воскресенье, 14 февраля.

"Остановка реакторной установки и включение механизмов систем безопасности состоялись по причине обесточивания собственных нужд энергоблока №2. Отказов и повреждений основного и вспомогательного оборудования не было. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационная обстановка на энергоблоке №2 и промплощадке в норме и не претерпела изменений", - говорится в сообщении.

Реакторная установка переведена в безопасное состояние и восстановлена ​​штатная схема питания секций собственных нужд. Причины обесточивания собственных нужд энергоблока №2 устанавливаются.

"По международной шкале INES предварительная оценка уровня нарушения в работе АЭС: ниже шкалы/уровень "0" (не существенно для безопасности)", - добавляют в представительстве ХАЭС.

На данный момент на энергоблоке №2 идут 169 сутки среднего планового ремонта, продолжаются работы по подготовке к подключению энергоблока к объединенной энергосистеме Украины. Радиационное состояние на промышленной площадке и в прилегающих регионах не менялось и не превышает естественных фоновых значений.

Напомним, 10 февраля НАБУ проводило обыски в центральном офисе "Энергоатома".