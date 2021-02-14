Всемирная организация здравоохранения назвала наиболее вероятную версию возникновения коронавируса.

Свою версию высказал член международной группы специалистов, работающих под эгидой ВОЗ, доктор Питер Дасзак, передает "РИА Новости".

Он заявил, что изначально вирус мог распространиться на юге Китая, затем в Юго-Восточной Азии, а переносчиками все-таки были летучие мыши. По его мнению, именно к этой версии стоит "обратить наибольшее внимание".

Также врач предположил, что мыши распространили инфекцию на фермы диких животных, где находились в том числе хорьки и енотовидные собаки. Могли заразиться и люди, работающие там. Далее коронавирус попал на рынок в Ухане и продолжил распространяться по всему миру.

Как уточняется, специалисты ВОЗ, которые приехали в КНР для выяснения обстоятельств происхождения коронавируса, не смогли изучить личные данные пациентов, так как это личная информация, и пользоваться ей запрещено китайским законодательством. Помимо этого, многие выздоровевшие после COVID-19 отказались от встречи с представителями организации.

По состоянию на 14 февраля известно о более чем 109 миллионах зараженных коронавирусом по всему миру. За все время выздоровел примерно 61 миллион человек, еще 2,4 миллиона пациентов скончались от вызванных инфекцией осложнений.

Напомним, вчера США призвали Китай раскрыть данные о происхождении Covid-19.