Глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко нарушил закон, публично обнародовав персональную информацию о пересечении границы Тарасом Козаком.

Об этом заявил известный юрист Ростислав Кравец в комментарии “Стране”.

"Без согласия Козака он не имел права разглашать информацию о пересечении границы. Такая информация предоставляется либо по запросу самого Козака, либо по запросу правоохранительных органов или суда. По поводу ответственности, все зависит от самого Козака. Захочет ли он привлекать главу госпонгранслужбы к отвественности за распространение персональной информации. На эту ситуацию могут отреагировать и правоохранительные органы, и омбудсмен по правам человека и сам Козак. Самое минимальное взыскание - дисциплинарное. Могут внести в послужной список, что он нарушил свои должностные обязанности. Максимальное - ограничением свободы на срок до трех лет", - сообщил Кравец.

Ситуацию прокомментировал телеграмм-канал "Политика Страны".

"История с тем, как глава Госпогранслужбы Дейнеко публично обнародовал информацию о пересечении границы гражданином Украины Тарасом Козаком является беспрецедентной. Эти данные относятся к персональной информации, которую запрещено обнародовать без согласия самого человека.

Понятно, что Дейнеко сейчас это сделал не по своей воле - власти хотели как можно быстрее замять скандал с якобы полетом Козака в Абу-Даби и сказали Дейнего опровергнуть. Вот он и опроверг.

Честно говоря, трудно припомнить другой такой случай, чтоб чиновники публично разглашали персональную информацию о пересечении границы", - пишет телеграмм-канал.

Напомним, в начале месяца президент Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения СНБО о введении санкций против депутата ОПЗЖ Тараса Козака и отключении от вещания трех оппозиционных каналов, принадлежащих нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку - 112, NewsOne и ZIK.

14 февраля начался официальный визит Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты. После чего в СМИ появилась информация, что туда якобы вылетел и Тарас Козак на частном самолете из Минска.

После чего глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что Тарас Козак не может находиться в Объединенных Арабских Эмиратах, поскольку в последнее время из страны он никуда не выезжал. А на самолете из Минска в Эмираты вылетели музыканты.