В субботу, 13 февраля, правоохранительные органы Беларуси задержали участников и зрителей концерта групп "Разбітае сэрца пацана", Panska Moc и Ok-Band под Минском. По разным данным задержаны 67 или 68 человек.

Об этом информирует правозащитный центр "Вясна".

"Всего на концерте было задержано 67 человек. Четверых после составления протоколов правонарушения отпустили из Смолевичского РОВД", - говорится в сообщении.

Также из РОВД были отпущены несовершеннолетние, в отношении задержанных составлены протоколы. На данный момент правозащитникам известны фамилии 29 из них, в том числе и музыкантов.

В ведомстве заявили, что пресекли несанкционированное мероприятие.

"Вчера вечером сотрудники милиции пресекли несанкционированное массовое мероприятие с использованием бчб-символики: под видом музыкальной вечеринки на оздоровительной базе возле Смолевичей собрались активисты деструктивных телеграм-каналов", - говорится в сообщении МВД.

По данным ведомства, всего было задержано 68 человек, включая несовершеннолетних. На взрослых составлены протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а в отношении родителей задержанных подростков проводится проверка по факту невыполнения ими обязанностей по воспитанию детей.

"На данный момент десять человек отпустили (несовершеннолетних и тех, у кого на иждивении малолетние), с остальными проводится разбирательство. Известно, что участники "концерта" употребляли спиртное, одна из девушек могла находиться в наркотическом опьянении (доставлена на медосвидетельствование)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Беларуси на протяжении более пяти месяцев продолжались массовые акции протеста, которые начались на следующий день после президентских выборов, прошедших 9 августа.

Сегодня мы писали, что в деревне Лешно Молодечненского района Минской области милиция задержала девятнадцать лыжников за несанкционированный митинг.