Украинский врач-педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский рассказал об опасности катания на надувных санках (тюбах) по снегу, которое часто приводит к детским травмам.

Соответствующий пост он опубликовал в Инстаграме со ссылкой на станицу сообщества о безопасности детей "bezopdet".

"Родителями не всегда принимаются во внимание риски для жизни и здоровья ребенка. Часто, приобретаемое снаряжение просто негде безопасно использовать, а родители пренебрегают сопровождением детей при катании", - говорится в посте.

При этом отмечается, что катание на тюбинге или ватрушке является одним из самых опасных видов зимних развлечений. Множество людей получают травмы при таком катании, каждую зиму гибнут дети!

Ватрушки развивают большую скорость, неуправляемы, закручиваться вокруг своей оси и не имеют тормозов. Любое препятствие на пути является серьезной угрозой, поэтому безопасное использование ватрушек возможно только на специально подготовленных трассах.

Уклон таких трасс не превышает 20 градусов, на них нет растительности, а специальные желоба предотвращают выезд за пределы трассы.

Что нельзя делать при катании на тюбинге:

Должен соблюдаться безопасный режим катания - по одному.

Опасно кататься по неровной поверхности (включая трамплины), льду, сцепившись с другими ватрушками, стоя, подпрыгивая, кататься вдвоем.

Нельзя привязывать ватрушку к автомобилю

Нельзя сажать маленьких детей с собой в тюбинг, вы просто не сможете их удержать или можете нанести им травму своим телом.

По словам специалистов, примерный возраст начала катания детей на тюбинге - 6 лет. Дети всегда должны кататься под присмотром взрослых. Тюбинг развивает скорость до 80 км/ч, однако вы не часто встретите детей, катающихся на горке в защитных шлемах.

Прежде чем покупать своему ребенку ватрушку ответьте себе:

есть ли доступная, подготовленная горка для тюбинга ?

сможете ли вы ходить с ним на горку?

есть ли у него подходящий по размеру, не поврежденный зимний защитный шлем?

"Поверьте, обо всем этом стоит подумать дважды, а для некоторых, которые "как-то жк выросли" - трижды. Слишком много случаев детского травматизма связано с использованием тюбинга", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Комаровский объяснил, почему детям до пяти лет опасно давать отхаркивающие препараты.

Также сообщалось, что доктор Комаровский объяснил, как правильно принимать лекарства при кормлении грудью.