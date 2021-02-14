В воскресенье, 14 февраля, Апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест подозреваемому в убийстве участницы АТО Амины Окуевой Игорю Редькину.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на источник в прокуратуре Киевской области.

Адвокат Редькина отказался от комментариев.

"Ранее суд изменил меру пресечения другим членам группы Редькина, в частности Андрею Кравченко. Последнего подозревают по крайней мере в трех убийствах, как и самого Редькина", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 30 октября 2017 года в результате расстрела из автоматического оружия неизвестными автомобиля на железнодорожном переезде у посёлка Глеваха в Киевской области скончалась Окуева и получил ранение в ногу ее супруг Адам Осмаев, который находился за рулем транспортного средства.

Организатор убийства был задержан 12 января 2019 года. Еще часть участников группы, причастной к преступлению, были разоблачены раньше.

Мы сообщали, как в деле Амины Окуевой появился первый киллер и при чем здесь СБУ, а также "кулибины" из "Айдара".

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