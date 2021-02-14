В Гвинее впервые с 2016 года зарегистрированы летальные случаи после заражения вирусом Эбола, всего выявлено восемь новых пациентов с этой болезнью.

Об этом информирует BBC со ссылкой на главу Национального агентства безопасности здоровья Гвинеи Сакобу Кейта.

"Сегодня рано утром лаборатория в Конакри подтвердила наличие вируса Эбола", - сказал эксперт.

По его словам, в конце января на юго-востоке Гвинеи возле границы с Либерией от вируса скончался один человек. После его похорон 1 февраля у некоторых из присутствовавших на церемонии наблюдались диарея, тошнота, жар, кровотечение, анализ образцов, взятых у заболевших и отправленных в развернутую ЕС лабораторию, выявил наличие геморрагической лихорадки Эбола, вызванной вирусом.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Альфред Джордж Ки-Зербо пообещал как можно скорее оказать помощь Гвинее. Он добавил, что ВОЗ поддерживает контакт с производителями вакцин от этого вируса для их скорейшей доставки нуждающимся.

При этом в соседней Либерии случаев болезни пока не выявлено, в то же время президент страны Джордж Веа отдал распоряжение привести в состояние повышенной готовности органы здравоохранения.

Напомним, эпидемия лихорадки Эбола в 2013-16 годах, начавшись в Гвинее, унесла жизни более 11,3 тыс. жителей региона. После этого, ВОЗ внимательно следит за каждой вспышкой лихорадки Эбола. Так, несколько из них были зафиксированы в Демократической республике Конго. И хотя в ноябре 2020 года ВОЗ объявил об окончании шестимесячной эпидемии в стране, но в четверг подтвердил новое появление болезни. Вакцинация от лихорадки более 40 тысяч человек позволила сдержать болезнь.

Ранее мы писали, как микробиолог Жан-Жак Муембе Тамфум, который в 1976 году первым обнаружил вирус Эбола, заявил о новой смертоносной болезни. С опасным недугом столкнулись в Демократической Республике Конго.