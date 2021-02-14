Центр общественного здоровья Украины в преддверии Дня всех влюбленных напомнил гражданам о наиболее эффектном методе контрацепции.

Соответствующий пост был опубликован в Facebook.

"Накануне Дня влюбленных в мире отмечают Международный день презерватива. Этот неформальный праздник отмечают именно 13 февраля как напоминание о безопасных половых отношениях. Дата вошла в календари не так давно, в 2007 году, но с каждым годом становится все актуальнее", - говорится в сообщении.

В связи с этим чиновники решили напомнить о наиболее практичном методе контрацепции.

"Ведь презерватив является самым действенным средством контрацепции: он предотвращает не только нежелательную беременность, но и распространение заболеваний, передающихся половым путем, в частности ВИЧ и гепатита. Половые отношения-это не только взаимное удовлетворение, но и взаимная забота о здоровье. Будьте более ответственными друг с другом!" – резюмировали чиновники.

Напомним, сегодня, 14 февраля, по случаю Дня влюбленных политики делятся в соцсетях самым, как говорится, сокровенным - своими историями любви. И публикуют фотографии своих вторых половинок.