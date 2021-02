Препарат "Семаглутид", который используют при диабете второго типа, оказался эффективным в борьбе с ожирением.

Об этом свидетельствуют данные исследования, которое опубликовал журнал "The New England Journal of Medicine".

"Семаглутид" - это препарат, воспроизводящий действие гормона GLP-1, который подавляет чувство голода. Больные диабетом второго типа, как известно, постоянно испытывают чувство голода из-за избытка сахара в крови.

В исследованиях приняли участие 2 тыс. человек из 16 стран, с признаками ожирения и бех сахарного диабета.

Две трети участников в течение более года принимали еженедельную дозу "Семаглутида", занимаясь минимальной физической активностью. Остальные принимали плацебо, но занималась физическими упражнениями.

В результате группа людей, принимавших "Семаглутид", похудела в среднем на 15%, когда как вторая группа людей, принимавших плацебо, похудела на 2,4%.

Это открытие является прорывом в борьбе с избыточным весом. Ученые однако отмечают, что существует ряд побочных эффектов, поэтому нужны дальнейшие наблюдения. Среди побочных эффектов - тошнота, диарея, рвота и запоры. Ученым еще предстоит выяснить, насколько длительным является эффект приема данного препарата.

Напомним, ранее ученые выяснили, как употребление молочных продуктов снижает риск диабета и ожирения.

Также сообщалось, что ученые выяснили, что у людей с лишним весом или диабетом слабеет память.