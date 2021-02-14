Глава Госмиграционной службы Максим Соколюк ко Дню Святого Валентина написал небольшое эссе на трех языках, посвященное любви. Бойфренд "девочки с собачкой из Уханя" Анастасии Зинченко поделился, что, несмотря на свои 43 года, чувствует себя влюбленным подростком.

"День Святого Валентина, 14 февраля. Это праздник когда любишь и любим, это когда замирает сердце от взгляда любимого человека. Праздник где бы ты не находился, и в какой ситуации не оказался. День, праздник это ещё один повод сказать люблю. Но не один день в году, а каждый день просыпаться, жить и засыпать с этими мыслями и в окружении любви", - написал Соколюк.

Также он добавил, что в детстве ему казалось, что 25 лет это очень много, а уже по достижению этого возраста он не понимал "как 40-летние ноги таскают".

"А потом ты сам стремительно влетаешь в этот возраст и тебе смешно вспоминать себя, того, маленького и глупого, думавшего так. И ты понимаешь, что в 43 лет можно влюбиться, как подросток, и создать счастливую семью. Начать всё с нуля. И будет здорово. Ни единого дня не жалеть ни о чём. А после 40 ценить старых друзей и находить новых. Таких, не прочитав от которых «доброе утро» — ты начинаешь нервничать и всё валится из рук. Вот уж над чем бы посмеялся лет 20 назад! А потом к тебе вдруг приходит некто из прошлого и предлагает… ну как бы вам объяснить… возглавить отряд лётчиков-истребителей, к примеру. Или построить ресторан на Северном Полюсе. Или поехать дрессировать индийских слонов. Неважно. Ты отнекиваешься, говоришь: «Вы ошиблись, я не тот, кто вам надо, я не умею, вон сколько умных это умеют, зачем я вам?». А тебе отвечают: "Попробуй. Ну попробуй. Это очень интересно!". Ты пробуешь — и получается. Пробуешь чуть посмелее — и снова получается. А спустя неделю кто-то твоим ртом говорит: "Не спорьте, я сделаю по-другому, по-своему, я лучше знаю" — тем же людям, которых ты уверял, что не знаешь и не умеешь. И они смеются по-доброму, и снова всё получается. И ты снова ни о чём не жалеешь, оглядываясь назад. К чему в этой жизни можно применить слово "поздно"? Ни к чему. Пока ты так сам не будешь думать.... Жизнь как миг проходит быстро. Цените это время, каждую секунду. И жизнь - удивительная штука", - пишет Соколюк.

Ранее мы писали о том как чиновник вместе с Анастасией Зинченко отправился на сафари в Африку.

Также "Страна" сообщала об отдыхе возлюбленных в Турции.