Центр общественного здоровья Украины при министерстве здравоохранения рассказал о пяти простых шагах, чтобы укрепить свое сердце.

Соответствующий пост был опубликован на странице в Facebook.

Так, первый шаг – следить за своим артериальным давлением. Повышенное давление без соответствующего лечения может привести к инсульту, а также почечной или сердечной недостаточности, ухудшению зрения и не только. Даже небольшое повышение давления может негативно сказаться на продолжительности жизни.

Следующий шаг – правильное питание.

"Употребляйте больше клетчатки, а также меньше соли, сахара и жиров. Главные враги сердца – переедание, недостаточное количество овощей и фруктов, употребление высококалорийной еды, соли и сахара", - говорится в сообщении.

Рекомендуется уменьшить количество жиров, чтобы не провоцировать повышение холестирина в крови. В рационе рекомендуют отдавать предпочтение нежирному мясу, а также продуктам с низким количеством жиров.

Третий шаг – отказ от курения.

"Каждая десятая смерть от болезни сердца спровоцирована курением. Это один из ключевых факторов риска развития ишемической болезни сердца, инсульта и болезни периферических сосудов", - добавили медики.

Четвертый шаг – будьте активным и следите за своим весом.

"Для профилактики заболеваний сердца нужно заниматься физической активностью не менее 150 минут в неделю. Но, если у вас сидячий образ жизни, нужно двигаться не меньше часа на день. Для начала – пытайтесь каждый день гулять на свежем воздухе, делать зарядку и меньше использовать лифт", - уточнили медики.

Пятый шаг – не употребляйте алкоголь.

"Не забывайте, что алкоголь калорийный, а чрезмерное его употребление не только добавит вам вес, а и увеличит риск сердечнососудистых заболеваний. В частности, он может вызвать гипертонию и увеличивает риск инсультов, окнозаболеваний", - говорится в сообщении.

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