В деревне Лешно Молодечненского района Минской области милиция задержала девятнадцать лыжников за несанкционированный митинг.

Об этом информирует пресс-служба МВД Беларуси.

"Прибывшие на место сотрудники милиции установили, что там под видом катания на лыжах собралась группа около 20 человек и устроила несанкционированный митинг с использованием бчб-символики (бело-красно-белой символики, которая используется оппозицией - Ред.). Активные участники мероприятия, 11 женщин и 8 мужчин, задержаны и доставлены для разбирательства в райотдел", - говорится в сообщении.

В ходе досмотра у лыжников нашли флаги и растяжки, баллончик с краской красного цвета, дымовую шашку, бело-красно-белые зонтики. При этом сообщение о том, что возле подстанции собрались люди, в Молодечненский РОВД поступило из филиала РУП "Минскэнерго". Заявители не исключали вероятность повреждения посторонними предметами высоковольтных ЛЭП.

По данным правозащитного центра "Весна", задержания в воскресенье произошли в Солигорске, в парке Четырёх стихий.

"Задержанные не успели собраться в группу, у них не было символики, и они не выкрикивали лозунгов", - заявили правозащитники.

При этом организации известно о задержании восьми человек.

Напомним, в Беларуси на протяжении более пяти месяцев продолжались массовые акции протеста, которые начались на следующий день после президентских выборов, прошедших 9 августа.

После этого, как недавно сообщалось, милиция Беларуси, в соответствии с указом Александра Лукашенко, создала базу данных об участниках протестных акций. В ней собраны данные людей, которые были "задержаны либо идентифицированы при проведении несанкционированных массовых мероприятий", начиная с девятого августа.