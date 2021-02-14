В понедельник, 15 февраля, в Украине существенные осадки маловероятны, на грядущей неделе из-за антициклона ожидается усиление морозов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

"15 февраля, на Сретение, в Украине подрастет атмосферное давление, существенные осадки маловероятны. Разве что полетает периодически остаточный снежок - это недавние циклоны будут несмело передавать за проезд", - говорится в сообщении.

Ожидается северо-западный ветер, в западных областях вероятен штормовой ветер. Температура воздуха ближайшей ночью будет в пределах -7...-14 градусов, днем ​​-5...-10 градусов. На севере и северо-востоке ночью местами -15...-22 градусов, днем ​​-7...-13 градусов. В южной части и на юго-западе ночью -3...-8 градусов, днем ​​от -3 до +2.

В Киеве существенных осадков не ожидается, возможен небольшой снег.

"В дальнейшем даже будет появляться чистое небо с солнышком. На дорогах и тротуарах гололедица. Ночью в столице -10-13 градусов, днем ​​в понедельник -7-10 градусов. Ближайшая неделя обещает быть холодной и даже очень холодной. Ослабление морозов вероятно с следующих выходных", - добавила синоптик.

"Здесь иногда возникают вопросы - почему южные циклоны связывают с похолоданием. Ведь они южные, вроде бы теплые. На самом деле, главная задача циклонов - приносить осадки, зимой преимущественно снегопады. Однако атмосферные вихри, циклоны, крутятся против часовой стрелки, постепенно втягивая с севера холодный воздух, который и приносят, раскручиваясь, отступая, на нашу территорию. Поэтому пусть вас не вводит в заблуждение характеристика "южный". Не стоит судить по именам и внешности не только людей, но и атмосферные явления", - резюмировала эксперт.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, на следующей неделе в ряде областей ожидается сильное похолодание, но сильных снегопадов ждать не стоит. Местами ожидается, что воздух остынет до -20.

Также напомним, что из-за непогоды движение на дорогах все еще ограничено в трех областях.