В польском селе Слушкув археологи обнаружили средневековый клад, который насчитывал 6,5 тысяч монет и несколько обручальных колец. Они могли принадлежать дочери киевского князя Святополка Изяславича.

Об этом сообщает издание The History Blog.

"Вместе с монетами нашли и четыре золотых кольца: два обручальных кольца и два перстня. На одном из обручальных колец удалось разобрать надпись кириллицей: "Господи, помоги рабе твоей Марии", - рассказали историки.

По словам специалистов, вероятной хозяйкой обручального кольца может быть жена воеводы Петра Власта. По одной из версий, она была дочерью Святополка Изяславича, великого князя Киевского. По другой версии - она является дочерью князя Олега Святославовича.

Историки также предполагают, что клад мог быть приданым Марии, а спрятать его могли в 1146 году, когда начались межусобицы между наследниками Болеслава III.

В Польше нашли обручальное кольцо и тысячи монет. Фото: thehistoryblog.com

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