Президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас находится с визитом в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, поручил министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку срочно прибыть в зону проведения Операции Объединенных сил для установления всех обстоятельств гибели трех украинских военнослужащих, которые подорвались на неизвестном устройстве в воскресенье, 14 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, президент ждет отчета о трагедии уже к понедельнику, 15 февраля. Сейчас на месте ЧП уже находится заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.

"Мы бережем жизнь наших солдат, на дипломатическом уровне через сложные переговоры договариваемся об установлении режима прекращения огня, затем читаем о гибели наших военных от мин на контролируемой нами территории. Требуется немедленное расследование, чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем. Жду доклады об обстоятельствах сразу после моего возвращения уже завтра в "Борисполе", - сказал Зеленский.

Кроме того он выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.

Вот их имена

Капитан Александр Войтенко (1974 года рождения), солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения) погибли в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.

Ранее мы писали, что Зеленский рассказал, что в 2018 году на Донбассе погиб 121 военный и были ранены 799. В 2019 году были убиты 100 военных, ранены 507. В 2020 году убиты 50 военных, ранены 338.