Глава государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарас Козак не может находиться в Объединенных Арабских Эмиратах, поскольку в последнее время из страны он никуда не выезжал.

Об этом Сергей Дейнеко заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Упомянутый вами депутат в этом месяце еще не пересекал границу Украины на выезд. В последнее время гражданин Козак совершил пересечение границы в конце января, вернувшись в Украину через один из столичных аэропортов", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, что Козак мог вылететь в ОАЭ на частном самолете, главный пограничник ответил: "Это опять не соответствует действительности и все гораздо проще - если говорить об отдельных гражданах, которые являются его ближайшими соратниками и о которых обществу известно, что они пересекали границу, скажем так, в непосредственной связи с Тарасом Козаком, то эти лица также в феврале Украину не оставляли", - добавил Дейнеко.

В то же время самолет Gulfstream G450 с бортовым номером Т7 BRG, которым в последнее время пользуется Козак, действительно находится за границей.

"Им, конечно, могут выполняться коммерческие рейсы по миру. По имеющейся информации, 12 февраля этот борт был арендован двумя гражданами Беларуси, которые прибыли в Объединенные Арабские Эмираты для организации двух музыкальных концертов, анонсированных на март этого года. На самом деле, это все очень легко проверить", - заверил Дейнеко.

Напомним, что президент Владимир Зеленский ранее подписал указ о вступлении в силу решения СНБО о введении санкций против депутата ОПЗЖ Тараса Козака и отключении от вещания трех оппозиционных каналов, принадлежащих ему - 112, NewsOne и ZIK.

Теперь Нацсовет через суд требует аннулировать лицензии на вещание телеканалов 112 и ZiK.