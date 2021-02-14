Кремль опубликовал видео со встречи президента России Владимира Путина с главными редакторами российских СМИ. Ранее о том, что говорилось на этой встрече, было известно лишь из неофициальных комментариев ее участников (встреча проходила в формате офф-рекордс, то есть без записи).

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Теперь часть ответов Путина выложили в открытый доступ. В том числе и ответ на вопрос главного редактора телеканала Russia Today Маргариты Симоньян о том, будет ли Россия присоединять "республики" Донбасса.

Из ответа Путина следует, что Россия ещё не готова принять такое решение ("нужно подумать о последствиях"), но "Донбасс мы не бросим".

"На наших с вами плечах огромная ответственность за Россию в целом. И прежде чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага. Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что", - сказал президент России.

Напомним, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян уже призывала Россию забрать Донбасс, заявив, что люди региона хотят "иметь возможность быть русскими".