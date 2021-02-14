В Одесской области ограбили храм Украинской православной церкви (МП), грабитель разбил окно, проник в здание и выкрал пять тысяч гривен.

Об этом сообщает источник "Страны" в Национальной полиции Украины.

Так, неизвестный, в селе Белино залез в храм Церкви Казанской иконы Божией Матери через окно и украл оттуда пять тысяч гривен. Информации о личности вора на данный момент нет.

Напомним, в Торецке воры ограбили храм УПЦ и унесли деньги, которые прихожане собрали для больного малыша. Кроме денег ничего не было украдено.

Также сообщалось, что полиция задержала банду, которая которая на протяжении 2018-2020 годов совершила ряд краж икон из из церквей в регионах Украины. В частности они похитили три иконы 1860 года.