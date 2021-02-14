На следующей неделе в ряде областей ожидается сильное похолодание, но сильных снегопадов ждать не стоит. Местами ожидается, что воздух остынет до -20.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Небольшой снег ожидается в понедельник, 15 февраля, в западных регионах, а также Житомирской и Винницкой областях. Температура воздуха будет в районе 4-9 ниже нуля.

На остальной части страны будет без существенных осадков. Температура воздуха будет в районе 9-14 мороза, а на северо-востоке от 15 до 20 со знаком "минус". В южных областях ожидается 5-10 мороза, а днем около 0-5 ниже нуля.

На дорогах ожидается гололедица, а ветер будет в районе 7-12 м/с. В Прикарпатье, а днем в южных областях будет около 15-20 м/с.

Во вторник, 16 февраля, синоптики прогнозируют холода без осадков. Ночью температура опустится до 16-21 мороза, а на северо-востоке вплоть до 26 со знаком "минус, а днем будет около 8-13 мороза.

На южной части Украины и на Закарпатье ночью будет от 9 до 14 мороза, а днем -3-8 по Цельсию.

В Киеве будет 9-11 градусов мороза днем и около 16-18 по Цельсию ночью.

Ранее "Страна" сообщала, что вчера спасатели предупредили об ухудшении погоды. Водителей просят быть крайне осторожными на дорогах.

Также напомним, что из-за непогоды движение на дорогах все еще ограничено в трех областях.