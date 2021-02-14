В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты был подписан ряд двусторонних документов, которые направлены на развитие отношений между странами.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Документы были подписаны по результатам встречи делегаций Украины и ОАЭ в Абу-Даби, состоявшейся под председательством Президента Украины Владимира Зеленского и Наследного принца эмирата Абу-Даби, заместителя Верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ шейха Мухаммада ибн Заида Аль Нахайяна", - говорится в сообщении.

Среди подписанных документов оказался протокол об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и капитал.

"Реализация этого документа ослабит фискальную нагрузку на субъекты хозяйствования, будет способствовать деловой активности и активизирует хозяйственную деятельность", - говорится в тексте сообщения.

Также были подписаны следующие документы:

Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом;





Меморандум о взаимопонимании между Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Офисом Государственного министра продовольственной и водной безопасности ОАЭ;





Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере развития туристического сектора;





Меморандум о взаимопонимании в сфере землеустройства между Государственной службой Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра и Министерством изменения климата и окружающей среды ОАЭ.

Напомним, в ходе визита Зеленского в ОАЭ, который отправился туда с женой на два дня - 14 и 15 февраля, был подписан договор о признании украинских водительских прав.