В Одесской области неизвестный мужчина проник во двор к женщине пенсионного возраста, депутату от партии "Слуга народа" и ударил ее кулаком в глаз, после чего убежал.

Об этом сообщает источник "Страны" в Национальной полиции Украины.

Так, пенсионерка была дома, когда услышала возле входной двери странный шум. Депутат вышла во двор, чтобы проверить, что случилось, как возле входной двери ее уже поджидал неизвестный мужчина. Он ударил женщину кулаком в лицо, от удара она упала на землю, а неизвестный скрылся.

По предварительному диагнозу женщина получила синяк под глазом и закрытую черепно-мозговую травму.

Напомним, в Киеве после отказа в проезде мужчина ударил водителя автобуса, но оказался сам избитым и задержанным.

Также сообщалось, что в полицию пожаловались на священника, который ударил прихожанина кадилом по голове.