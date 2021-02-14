Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты был подписан меморандум, который предусматривает признание украинских водительских удостоверений в этой ближневосточной стране.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Отныне владелец водительского удостоверения, выданного компетентным органом одной из стран, имеет право управлять транспортным средством той категории, которая указана в удостоверении водителя, на территории другой страны в течение определенного её национальным законодательством периода", - рассказали в пресс-службе.

Также в Офисе президента заявили, что от Украины документ подписал министр внутренних дел Арсен Аваков. Предусматривается, что подписанные бумаги положительно повлияют на туристическую, экономическую и деловую активности.

В Эмиратах признали украинские права. Фото: president.gov.ua

Напомним, Зеленский отправился в ОАЭ вместе с женой. С рабочим визитом глава государства и первая леди пробудут там два дня: 14 и 15 февраля.

Также "Страна" рассказывала, что Зеленский дал интервью эмиратскому информационному агентству, в котором рассказал о цели поездки и отметил усилия ОАЭ в борьбе с коронавирусом.

Кроме того, в ходе визита Зеленский провел встречу с принцем Абу-Даби.