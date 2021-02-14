В воскресенье, 14 февраля, в Бахмутском районе Донецкой области, который находится недалеко от населенного пункта Новолуганское, погибли трое военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Оперативное командование направления "Север" на своей странице в Facebook.

"Во время перемещения на позиции, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.

Напомним, во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский почтил память украинских военных. В 2018 году на Донбассе погиб 121 военный и были ранены 799. В 2019 году были убиты 100 военных, ранены 507. В 2020 году убиты 50 военных, ранены 338.

Также сообщалось, что в день визита Зеленского и послов G7 на Донбасс от пули снайпера погиб украинский военный.