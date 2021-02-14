В американском штате Орегон сотни тысяч человек остались без света после того, как здесь прошел снежный шторм с дождем.

Об этом сообщает VOAnews.

Ледяной дождь со снегом залил дороги, оборвал линии электропередач и повалил деревья в Портленде, штат Орегон. Без света остались более 270 000 человек. Из-за этого губернатор штата Кейт Браун была вынуждена объявить чрезвычайное положение.

По словам чиновницы, сейчас на улицы выведены все отряды спасателей и спецслужб, а на улицах развернуты центры по предоставлению помощи.

При этом Национальная служба погоды предупредила, что температура местами может опуститься до 35 градусов мороза.

"В такие штормы, как этот, восстановление занимает много времени, учитывая все проблемы, с которым сталкиваются наши экипажи, которые пробираются к проблемным участкам", - сказала пресс-секретарь энергокомпании Элизабет Латтаннер.

В США шторм обесточил сотни тысяч человек. Фото: VOA

Напомним, в Украине из-за непогоды обесточены 64 населенных пункта в различных областях страны.

Ранее "Страна" публиковала видео аварии на Запорожской ТЭС, после чего город Энергодар был обесточен. Изначально мэр города Дмитрий Орлов не смог назвать причину аварии на ТЭС, но заявил, что "все блоки вдруг сели на ноль". В свою очередь в ДТЭК, которой принадлежит ТЭС, рассказали, что причиной стало замыкание на подстанции.