В Одесской области семнадцатилетний парень выпивал вместе с дядей, во время пьянки у мужчин возникла ссора, которая переросла в драку. После этого сотрудники полиции обнаружили труп дяди со следами телесных повреждений.

Об этом сообщает источник "Страны" в Национальной полиции Украины.

Так, труп мужчины полицейские обнаружили в его доме, где он проживал вместе матерью. Именно она рассказала полиции, что в день смерти заметила пьяного сына с заметными телесными повреждениями на лице.

Однако кто именно его избил мужчина матери решил не рассказывать, упомянув только что получил повреждения по дороге домой. После этого мать уложила его отдыхать дома. Когда же она сама вернулась домой - обнаружила там труп сына.

В ходе следствия выяснилось, что умерший злоупотреблял алкоголем и в целом вел аморальный образ жизни, ни он ни его мать нигде не работают. Племянник, который также нигде не работает и не учится, признался полиции, что выпивал вместе с дядей, поссорился с ним и избил. После драки мужчины разошлись по своим домам, умерший дошел до своего дома и там умер.

Напомним, в во время застолья в Киеве пьяная женщина деревянной толкушкой забила до смерти соседку с пакетом на голове.

Также сообщалось, что под Киевом мужчина забил до смерти собутыльника после вспышки гнева.