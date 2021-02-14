Сегодня, 14 февраля, по случаю Дня влюбленных политики делятся в соцсетях самым, как говорится, сокровенным - своими историями любви. И публикуют фотографии своих вторых половинок.

Отметился на теме экс-президент Петр Порошенко. Он написал пост, что с женой Мариной (главой фракции "ЕС" в Киевсовете) вместе уже 37 лет и дал три совета счастливого брака.

"Первая составляющая, это, конечно, любовь. Она является базой, фундаментом каждой семьи. То, что Марина - женщина, с которой я хочу прожить всю свою жизнь, я понял с первого взгляда. И у меня никогда не было в этом никаких сомнений.

Второе, очень важное условие - это доверие. Это то, что есть у нас, и чего я желаю каждому человеку и каждой жене.

И еще должна быть мудрость. Я благодарю, что Господь послал мне мудрую женщину. Говорят, что идеальный мужчина - это тот, кто твердо убежден, что у него идеальная жена".

Вице-спикер парламента Елена Кондратюк опубликовала фотографию с мужем Александром Богуцким - президентом телеканала ICTV.

На ней супруги стоят на фоне светящейся надписи Love. "Любовь - это талисман" - прокомментировала фотографию Кондратюк.

Нардеп Ярослав Железняк от "Голоса" выложил фото с женой Антуанеттой. "Когда все вокруг замерзло от холода, а тебя все равно греет любовь", - подписал он снимок.

Нардеп от "За будущее" Сергей Лабазюк выложил три фото с женой Виолеттой, которая в декабре по спискам этой партии возглавила Хмельницкий областной совет.

"Это так важно: смотреть именно в эти глаза, обнимать именно того человека, к которому тянется душа.

Любимая, ты самый ценный дар моей жизни, моя половинка! Спасибо, что всегда рядом, окрыляешь и поддерживаешь меня! Твоя нежная улыбка дарит счастье, твои объятия согревают мою душу. Любите и будьте любимыми, потому что без любви все в этой жизни теряет смысл", - прокомментировал фото-историю своей любви депутат.

Его однопартиец Дмитрий Лубинец показал фото жены Янины и признался, что познакомился с ней еще в школе: "Свою жену я встретил в третьем классе школы №5 в Волновахе".

Экс-премьер Владимир Гройсман выложил фото с женой Еленой. "Влюбленные", - кратко описал он сюжет снимка.

Нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко выложил фото своей жены Ольги в свадебном и пляжном платье. И заявил, что влюбляется в нее с каждым днем все больше.

Целый семейный фотоальбом решил показать нардеп от группы "Доверие" Сергей Шахов. И сказал в его семье "руководит любовь".

А вот экс-генпрокурор Юрий Луценко решил пойти другим путем. Вместо фото с женой Ириной он запостил картинку, как индейцы вырезают сердце и жертвы с подписью: "Инки дарят валентинки". Также он дал понять, что отмечает не день влюбленных, а день дарения книг, который также празднуют сегодня. И сообщил, что продолжает лечение от рака.