Президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас находится в Объединенных Арабских Эмиратах, встретился там с принцем Абу-Даби и другими топ-чиновниками.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"На сегодня мы должны вывести на новый уровень наши экономические отношения. Наши народы имеют много контактов, более дружественными и теплыми должны быть и экономические контакты. Уверен, что мы вместе можем разработать современные крупные проекты", - сказал Зеленский.

Зеленский провел встречу в ОАЭ с принцем Абу-Даби. Фото: president.gov.ua

В ходе встречи, как уточнили в ОП, стороны обсудили вопросы продовольственной безопасности, сотрудничество в сфере энергетики и инфраструктуры, военно-техническое сотрудничество и ряд проектов, которые уже реализуются.

Также Зеленский уточнил, что "наши отношения выходят на новый, качественный уровень".

Зеленский провел встречу в ОАЭ с принцем Абу-Даби. Фото: president.gov.ua

Напомним, Зеленский отправился в ОАЭ вместе с женой. С рабочим визитом глава государства и первая леди пробудут там два дня: 14 и 15 февраля.

Также "Страна" рассказывала, что Зеленский дал интервью эмиратскому информационному агентству, в котором рассказал о цели поездки и отметил усилия ОАЭ в борьбе с коронавирусом.