Сотрудники Национальной полиции Одесской области обнаружили в лесополосе обледеневший труп мужчины со следами удушения. Как выяснилось, его ограбил и задушил коллега по работе.

Об этом сообщает источник "Страны" в Национальной полиции Украины.

Так, полицейские обнаружили труп мужчины со следами насильственной смерти недалеко от железнодорожного переезда, на голове и шее мужчины были ссадины. Как выяснилось в ходе следствия, перед смертью мужчина попросил своего коллегу отвезти его в другой город, где убитый хотел купить автомобиль.

По дороге между мужчинами возникла ссора, в ходе которой задержанный задушил мужчину металлическим шнуром, после чего отволок его труп в лесополосу и забрал себе крупную сумму денег, которую убитый вез при себе. Сейчас убийца задержан, решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Напомним, в России поймали маньяка, задушившего минимум четверть сотни бабушек.

Также сообщалось, что в Славянске задержали убийцу в костюме Супермена, который задушил мужчину и зарезал двух женщин.