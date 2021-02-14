В воскресенье, 14 февраля в рядах украинской армии подтвердился 21 новый случай заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ у себя на странице в Facebook.

"По состоянию на 10:00 14 февраля, в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 540 человек", - говорится в сообщении.

Всего с начала эпидемии выздоровели 15 433 человека. Летальных случаев - 44. На самоизоляции сейчас находится 86 бойцов. Госпитализировать за сутки пришлось четверых бойцов.

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 14 февраля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 3 094 человека.

Также "Страна" писала, что в Киеве сегодня подтвердились лишь 82 новых случая заражения коронавирусом.