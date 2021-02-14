В субботу, 13 февраля, в городе Раздельная Одесской области зафиксировали вспышку вирусного гепатита А в частном жилом доме. Заболевание обнаружили у 16 человек, из которых 15 - дети.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Подтверждено заболевание вирусным гепатитом А у 16 человек, из них 15 детей (1 ребенок усыновлен, 14 детей взяты под опеку). Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине изменили алгоритмы обследования пациентов с вирусным гепатитом С и В.

Также сообщалось, что в МОЗ опубликовали карту и график, где и как часто украинцы болеют гепатитом А. Переболевшие получают иммунитет от болезни до конца жизни, а избежать болезни можно с помощью вакцинации.