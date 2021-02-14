В течение прошедших суток, 13 февраля, во Львовской области трое людей были госпитализированы с переохлаждением, один из них умер в реанимационном отделении.

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА на своей странице в Facebook.

"В реанимационное отделение Золочевской районной больницы в тяжелом состоянии поступил житель Золочева, 1951 г. р. с диагнозом "общее переохлаждение, обморожение верхних и нижних конечностей". В дальнейшем потерпевший умер в реанимационном отделении больницы", – говорится в сообщении.

Кроме того, в больницу были доставлены жители села Нововсилки Львовской области: мужчина 1993 года рождения с диагнозом "обморожение двух пальцев правой руки второй-третьей степени" и мужчина 1962 года рождения с диагнозом "обморожение пальцев рук обеих конечностей третьей-четвертой степени".

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