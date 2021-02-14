В ближайшие месяцы должна решиться судьба руководителя Национальной общественной телерадиокомпании (UA:Перший) Зураба Аласании, полномочия которого заканчиваются 13 мая. На этой неделе был обновлён состав Набсовета НОТУ и до 4 марта должен быть объявлен конкурс на который отводится 70 дней.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика страны".

"Интрига существует. В Набсовете преобладают так называемые "соросята". В тоже время Аласания хоть и принадлежит к их тусовке, но заходил в 2014 на тогда ещё НТКУ как человек Авакова, с которым у "соросят" отношения непростые.

Так что переизберут ли Зураба на "второй срок" - поживем увидим.

Впрочем, главное в другом. В последнее время в обществе много обсуждается редакционная политика трёх закрытых оппозиционных телеканалов. Хотя, на самом деле, если редакционную политику какого СМИ и стоит обсуждать обществу - так это UA:Першого.

Потому что, в отличие от закрытых телеканалов, UA:Перший существует на деньги налогоплательщиков. Из бюджета на деятельность НОТУ выделено на этот год более 2 млрд гривен. И налогоплательщики имеют полное право задать вопрос - а как эти деньги используются, есть ли баланс мнений в эфире, который отражает точки зрения всех регионов Украины, и какие вообще показатели по аудитории у этого канала.

А показатели там отнюдь не феерические. Доля телесмотрения в начале февраля - менее 1% (вторая десятка телеканалов).

Ещё важно узнать на что тратятся миллионные (в долларах) гранты, которые "затекают" в НОТУ. И как они влияют на ту редакционную политику.

Вопросы обо всем этом общество, безусловно, имеет полное право задавать, когда будет решаться вопрос об избрании руководителя НОТУ", - говорится в сообщении Telegram-канала.

Напомним, в 2019 году Зураб Аласания рассказал "Стране" как от него требовали закрыть программу, где показали сюжет про Порошенко и Мальдивы, и как Банковая пыталась влиять на политику канала.

Также сообщалось, что летом прошлого года Аласания обругал журналистку, которая пыталась задать ему вопрос.