Во время раскопок на территории древнего египетского города Абидоса археологи обнаружили пивоварню, возможно самую древнейшую из когда-либо найденных подобных объектов. О ее существовании британские археологи говорили еще в 1990-х годах, но так и не смогли определить месторасположение.

Об этом пишет Associated Press.

Раскопала пивоварню группа американских и египетских археологов. Вероятно, она относится к временам фараона Нармера - основателя I династии Раннего царства, который правил в конце XXXII в. до н.э. Внутри пивоварни нашли восемь помещений, каждое из которых 20 м в длину и 2,5 м в ширину и вмещает около сорока глиняных резервуаров для изготовления пива.

По одной из версий в пивоварне делали продукт, который в своих ритуальных церемониях использовала правящая элита Египта, потому что именно Абидос был одним из главных мест почитания бога Осириса и религиозным центром страны.

Напомним, британский археолог нашел в Назарете дом, где в детстве жил Иисус Христос.

Также сообщалось, что в Египте археологи вскрыли саркофаг с мумией, которой 2 600 лет.