В Киеве снова идет битва за название улиц. Окружной админсуд столицы на днях во второй раз вернул историческое название Московскому проспекту, который в 2016 году переименовали в честь Степана Бандеры.

Решение пока не вступило в силу, поскольку приговор будет обжалован в апелляции. Тем не менее, попытка показательная. Далеко не все согласны, что один из крупнейших проспектов столицы назван в честь вождя ОУН - организации, которая обвинялась в сотрудничестве с нацистами, а также в геноциде поляков.

Это показывает и наш опрос.

"Страна" вышла на проспект Бандеры и спросила прохожих, согласны ли они с таким названием и нужно ли его менять.

"Нужно найти нейтральное название"

"Это не имеет никакого смысла, кроме разделения двух половинок страны на враждующие части", - говорит нам парень в наушниках. "Я вырос, мой отец вырос, все время был Московский мост. Отношусь к переименованию негативно. Они просто воруют деньги на табличках".

Молодой человек считает, что его дети будут называть проспект Московским, поскольку к этому привыкли многие поколения киевлян.

Другой юноша заявил, что у него отношение к вождю ОУН "неоднозначное".

"С одной стороны он боролся за независимость Украины. В то же время, если бы я был за Советский Союз и воевал с немцами, и понимал, что из-за кустов он (Бандера и его соратники - Ред.) в меня стреляет, то я негативно бы к этому относился. Потому что я защищаю родину, а они в меня стреляют. В то же время нельзя их в этом винить, они были в этом убеждены".

По его мнению, нужно найти новое название - и не Бандеры, и не Московский. "Почему не назвать Минский проспект? Нужно что-то более нейтрально. Какой-то город, который к нам более близок. Например, Нежинский проспект".

Мужчина в медицинской маске негативно отнесся к тому, что суд убрал имя Бандеры с проспекта. "Загнать такой суд надо", - говорит он.

"Как этот проспект может быть Московским в данной ситуации между Украиной и Россией? Война идет на востоке. В Украине должны быть свои названия улиц, украинские. Причем тут Россия? Когда мы были Советским Союзом - то есть в оккупации России - тогда все их улицы и герои навязывались украинцам. Гнать их отсюда! Суды им подыгрывают".

Многим опрошенным все равно, как называется проспект. "Мне все равно", - лаконично говорит женщина. "А какая разница? Это не принципиально", - вторит ей мужчина.

"Власть и суд занимаются ерундой. Бездельники!", - категоричен еще один киевлянин.

Другой житель столицы заявил, что к обратному переименованию относится отрицательно. "Россия все-таки агрессор. Я сам ветеран АТО, инвалид войны. Поэтому я против".

Женщина предложила найти более нейтральное название - например, Киевский проспект. Еще одна киевлянка заявила, что суду "нечем заняться просто". "Да назовите его Звездный или Абрикосовый и не морочьте голову. Им нечем заняться, они и переименовывают", - говорит она.

Две девушки-студентки заявили, что лучше пусть будет проспект Бандеры. А парень, которого мы встретили после них, показал рукой на пробку, которая тянулась по проспекту.

"Как его не назови, лучше пусть расширяют его, чтобы пробок не было", - уверен он. И тоже предложил, чтобы название относилось к Киеву - например, проспект Владимира Великого.

"Ни одно к Киеву не относится, ни второе. Можно еще назвать "проспект №1", - предлагает собеседник.

Мужчина в маске с тризубцем заявил, что Бандера - национальный герой Украины, поэтому против решения суда. А вот пенсионерка из Киева призвала вернуть Московский проспект.

"Я человек с того века. Не скажу ничего хорошего о Бандере - так меня бабушка учила".

Еще один киевлянин сказал, что "мне нравился Московский. Степана Бандеры - ну, такое. Политика и ничего больше".

"Я за нейтральные названия - не за Степана Бандеры, ни за Московский. Я за то, чтобы выбирали нейтральные названия, которые не раздражают никого", - рассказала нам другая прохожая. Как видим, эта точка зрения звучит чаще других.

А вот другой собеседник заявил, что названия должны быть историческими.

"Московский - это историческое название и оно на слуху. Сейчас поменяется еще раз власть - опять будем менять?

"Я считаю, изначально не надо было переименовывать и выбрасывать деньги на ветер", - считает проходящая мимо девушка. "Приходит одна власть - переименовывает, вторая - то же самое", - повторяет она претензии предыдущего собеседника.

"Назовите как-то нейтрально. Мира, труда, хоть это и совдеповские названия. Или просто по номеру сделайте. Чтобы каждая новая власть не занималась переименованием", - говорит пара, которую мы встретили на улице.

"Название должно соответствовать местности или быть нейтральным. Зачем политические названия?", - высказал мнение пожилой мужчина.

"Что то название - прошлой, что Бандера - прошлое. Да и с Киевом он не связан. Но и Московский сейчас ухо режет", - говорит беседующий с нами парень.

"А что, после переименования жить лучше стало?", - задается вопросом еще один собеседник. В целом он против смены названий, к которым люди уже привыкли - это лишь создает для жителей города лишние неудобства.

Заметно, что в молодом поколении - разделение примерно поровну: часть против Бандеры, часть за. Девушка на улице заявила нам, что лучше оставить проспекту имя вождя ОУН, поскольку он герой Украины.

А вот более старшее поколение в основном или против конкретно Бандеры или за более нейтральные названия.

"Назовите его проспект №12. Тогда у новых властей не будет соблазна менять названия. И разногласий не будет", - уверен другой киевлянин.

Еще один парень повторяет тезис, что тема поднимается искусственно, и главное, чтобы машины могли нормально проезжать по проспекту (на момент опроса там тянулась огромная пробка из-за снегопада).

"Если он называется долгое время Московским, пусть и называется. Люди привыкли. Зачем будоражить общество?", - выразил свое мнение еще один молодой человек.

Что означают ответы людей?

Как видим, большинство опрошенных считают, что в идеале проспект должен получить некое политически-нейтральное название. То есть, чтоб он был ни Московский, ни Бандеры. Особенно показательно, что такие мнения царят в Киеве.

И это в общем-то и есть главный мейнстрим общественных настроений сейчас - людям надоела конфронтация, поиск внутренних врагов и бесконечные войны вокруг переписывания истории.

Казалось бы, и Виталию Кличко, который претендует на роль общенационального политика, и "слугам народа" с их заявленной на днях идеологией "радикального центризма", следует пойти в русле этих настроений. И предложить проспекту такое имя, которое бы всем нравилось и не разъединяло общество.

Но пока не похоже, что власти готовы по этому пути пойти. Более того, движение началось в обратном направлении - Зеленский пытается переплюнуть Порошенко по многим вопросам, раскалывающим общество. А его соратники усиливают риторику "армии, мовы, веры".