В пользу Трампа завершилась эпопея со вторым импичментом, который задним числом запустили демократы с целью не допустить его выдвижения на следующих президентских выборах.

Сенат ожидаемо оправдал Трампа в деле о подстрекательстве к штурму Капитолия 6 января (первый импичмент была связан с Украиной - его обвиняли в якобы давлении на Зеленского для получения компромата на Байдена). Республиканцев, готовых проголосовать вместе с 50 демократами.



В итоге за импичмент – 57, против – 43. Две трети голосов не набралось, хотя семь республиканцев все же проголосовали за осуждение, что отражает раскол в партийной верхушке.

Главный вывод из провала импичмента – Трамп, если захочет, сможет ещё раз баллотироваться в президенты.

Узнавали, что еще означает оправдание Трампа, каковы его планы и что происходит в стане республиканцев.

Трамп: "Все только начинается"

Сам Трамп, похоже, ждал такой развязки. Сразу после голосования Сената бывший президент опубликовал обращение к сторонникам с привычной для него патетикой с заявлением о "величайшей в истории охоте на ведьм". Но в нем есть несколько важных моментов.

Во-первых, Трамп дал понять, что не намерен уходить из политики и анонсировал создание своего движения.

"Наше историческое, патриотическое и прекрасное движение за то, чтобы Сделать Америку Снова Великой, только началось. В предстоящие месяцы я поделюсь с вами многим, и я с нетерпением жду продолжения нашего невероятного путешествия к американскому величию для всего нашего народа", - заявил экс-президент.

Трампа снова оправдали - второй импичмент, уже задним числом, провалился

В экспертной среде мнения разделились. Одни полагают, что это лишь победная риторика с целью утереть нос оппонентам, другие – что Трамп таки попробует снова выдвинуться в президенты в 2024 году.

Есть также предположение, что он готовит преемника. Учитывая что Трампу в следующую избирательную кампанию будет 78 лет, как сейчас Байдену, а также неоднозначное отношение к нему соратников-республиканцев. При этом за ним стоит огромная армия избирателей - 75 миллионов американцев, это исторический рекорд, о чем он упомянул в своем обращении.

Также Трамп обозначил главную претензию демократам - "они думают, что только им можно".

"Печально, что только одной партии в Америке всегда сходит с рук попирание закона, прощение мятежников (привет, BLM и Антифа!), преследование и шельмование тех, у кого отличная от их точка зрения", - заявил экс-президент, забаненный в большинстве соцсетей.

Оправдание Трампа вызвало бурю эмоций среди противников.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер отказ осудить Трампа назвал "самым позорным голосованием в истории Сената США".

Байден заявил, что хоть Трампа, мол, и оправдали, "суть обвинений не подлежит сомнению".

"Даже те, кто был против осуждения, как например лидер меньшинства в сенате Макконнелл, считают, что Дональд Трамп виновен в "заслуживающем порицания невыполнении своего долга" и "практически и морально ответственен за провоцирование насилия в Капитолии", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

У Трампа обвинения в подстрекательстве отметают и напоминают, что демократы прошлым летом поддерживали выступления антирасистов и леваков, которые вызвали волну насилия и мародерства.

Юристы экс-президента тем временем составили список из трех десятков видных демократов, кто активно поддерживал летние погромы, а теперь возмущаются по поводу штурма Капитолия

Раскол и стычки

Если Трамп таки решится снова баллотироваться в президенты (а такая возможность, по данным наших источников в политических кругах Вашингтона, рассматривается), ему нужно заручиться поддержкой однопартийцев. А среди них, как мы уже указали, случился раскол.

Группу из семерых республиканцев, которые поддержали импичмент Трампа, можно разделить на три категории.

Это отставники, которые уже завершают свою карьеру, законодатели из либеральных штатов, опасающиеся гнева избирателей в случае поддержки Трампа и "моралисты" вроде Митта Ромни, которые пытаются воспользоваться моментом, чтобы усилить свой политический вес в партии.

"Впрочем, в условиях, когда даже местные партийные ячейки их осуждают, эти попытки вряд ли закончатся чем-то существенным", - пишет в своем Telegram-канале американист Малек Дудаков.

В то же время в самих США провал импичмента еще больше обострил противостояние между сторонниками и противниками Трампа.

"Трамписты уже на законных основаниях говорят о правоте своего лидера и жаждут реванша, а противники Трампа уверены, что он все же виноват, а решение Сената называют политическим. Обстановка снова накалилась. В ближайшее время можно ожидать как нового витка протестов трампистов, так и стычек двух лагерей - вплоть до гражданского конфликта", - сказал "Стране" вашингтонский политолог Питер Стоун.

Так или иначе, но провал импичмента укрепил позиции Трампа в республиканской партии. По сути сейчас люди, которые готовы голосовать за республиканцев, это электорат не партии (как было все прошедшие годы), а лично Трампа. Поэтому отторжение Трампа, к чему подталкивают республиканский истеблишмент демократы, может стать фатальным для партии.

Поэтому вне зависимости от того пойдет ли Трамп на выборы сам либо же выдвинет своего преемника, именно он будет определять повестку партии на ближайшие годы.