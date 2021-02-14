Президент США Джо Байден направил кандидатуру Виктории Нуланд на пост заместителя государственного секретаря по политическим делам на рассмотрение в Сенат.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Белого дома.

"Кандидатуры направлены в Сенат: Виктория Нуланд из Вирджинии, на должность заместителя государственного секретаря (по политическим вопросам), вместо вице-президента Дэвида Хейла", - заявили в Белом доме.

После этого профильный комитет Сената США должен назначить дату, когда пройдут слушания. В ходе слушаний Нуланд будет отвечать на вопросы законодателей. Если комитет одобрит ее кандидатуру, то после этого Сенат проголосует за назначение Нуланд на должность.

Напомним, в 2017 году, после прихода к власти Дональда Трампа и будучи не согласной с его политикой, Нуланд ушла из Госдепартамента США. Как чиновница связана с Украиной подробно разбиралась "Страна". В частности, она раздавала печенье на Майдане во время протестов.

Также сообщалось, что в 2019 году Нуланд не пустили в Россию. Как пояснили в Министерстве иностранных дел России, Викторию Нуланд внесли в "черный список".