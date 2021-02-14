Ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ Лидия Ткаченко заявила, что в Украине стремительно сокращается население. Причиной этого является низкая рождаемость и короткая продолжительность жизни.

Об этом она рассказала в эфире телеканала "Украина 24".

"Как правило, главное внимание у нас уделяется рождаемости, но главная наша проблема еще с советских времен - короткая продолжительность жизни, и нет стабильной динамики роста, к сожалению. Много людей умирает даже в работоспособном возрасте, особенно мужчин, поэтому большая разница между количеством женщин и мужчин", - сказала она.

Эксперт рассказала, что состояние общества в Украине является прямым отображением демографии, в том числе.

"Очевидно, нам нужно научиться лучше относиться друг к другу, само настроение нужно менять для того, чтобы люди чувствовали себя спокойнее и увереннее. Для лучшей рождаемости нужна уверенность в завтрашнем дне, как бы это ни банально звучало", - добавила она.

Похожая демографическая ситуация, по словам Ткаченко, наблюдается в Молдове, Беларуси, России и ряде стран Балтии.

Напомним, в Минсоцполитики Украины озвучили пугающие цифры: с 2014 года детей в стране стало рождаться на 40% меньше. "Страна" разбиралась, так ли это и что вообще творится с рождаемостью в Украине.

Также мы писали, что по данным Государственной службы статистики, численность населения в Украине на 1 ноября 2020 года составила 41, 67 млн человек.