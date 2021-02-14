Российский военный Руслан Артыков, который задержан по подозрению в шпионаже на украинскую разведку, напал на сотрудника СИЗО "Лефортово".

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова члена Московской Общественной наблюдательной комиссии Евы Меркачевой.

"В ходе посещения СИЗО "Лефортово" мы узнали, что лейтенант Руслан Артыков, задержанный якобы за сотрудничество с военной разведкой Украины, напал на сотрудника "Лефортово". Ранее у него наблюдались проблемы со здоровьем, его вывозили в тюремную больницу", - рассказала Меркачева.

Кроме того она сообщила, что перед совершением нападения у Артыкова произошел нервный срыв. На данный момент он находится в карцере.

По подозрению в государственной измене Артыкова задержали сотрудники ФСБ в 2019 году в Аксае. Его подозревают в сборе информации по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины.

Напомним, летом прошлого года ФСБ России задержала в Крыму моряка Черноморского флота по подозрению в шпионаже на Украину.

Также сообщалось, что в России по подозрению в госизмене арестовали начальника райотдела полиции УМВД по Курской области Дмитрия Борзенкова. Якобы он передавал украинским спецслужбам секретные сведения, связанные с передвижением российских войск.